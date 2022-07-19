СМИ: на помощника путина совершено покушение

Экс-глава секретной службы фсб* и секретарь совета безопасности рф николай патрушев, которого называют возможным преемником владимира путина, предположительно был отравлен синтетическим ядом.

российские СМИ сообщают, что на николая патрушева было совершено покушение в недавнем времени.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Сообщается, что в начале июня Патрушев по версии СМИ попал в больницу после того, как почувствовал себя плохо. Результаты его анализов показали, что он был отравлен. Отмечается, что он выжил благодаря своевременному оказанию медицинской помощи и недостаточного количества токсических концентраций вещества в его организме.

«Кто стоит за покушением, какие мотивы и как вообще стало возможным организовать фактически совершившееся покушение на представителя столь высокого уровня власти, пока неизвестно», — заявил анонимный источник.

СМИ не пишут, кто может стоять за покушение на патрушева, а также о мотивах.

По словам источника, отравление патрушева не является какой-либо инсценировкой. Он добавил, что начался большой передел власти в россии.

СМИ сообщают, что последний раз патрушев появлялся на людях 5 и 6 июля, когда посещал восточные регионы россии.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что путин сам запустил процесс собственного насильственного свержения. Марк Фейгин добавил, что нынешняя ситуация в россии похожа на Первую мировую войну и Октябрьскую революцию, произошедшую после нее.

Также в рф предлагают изменить название должности путина. В госдуме российской федерации предлагают заменить термин «президент» на «правитель» или «глава государства», чтобы он был более понятен для российского уха.

Кроме этого, журналисты раскрыли абсурдный план победы, который придумал владимир путин. Президент россии придумал план победы над Украиной и Западом, который состоит из трех стратегических абсурдных аспектов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!