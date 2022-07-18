Журналисты раскрыли абсурдный план победы, который придумал владимир путин

План, который четко показывает, насколько глава Кремля оторван от реальности, включает в себя три самых главных пункта.

Президент россии* владимир путин придумал план победы над Украиной и Западом, который состоит из трех стратегических абсурдных аспектов.

Об этом рассказала российская политолог Татьяна Станова в колонке на New York Times.

План выходил за пределы Украины, однако сосредоточен именно на ней.

Первое, что хочет сделать путин, так это захватить украинские территории. Россияне хотят установить контроль над Луганской и Донецкой областями, а также удержать сухопутный коридор в оккупированный еще в 2014 году Крым.

Далее путин собирается заставить Киев капитулировать и согласиться на русификацию Украины. Правительство страны в Кремле хотят сменить, устроив чистку элит. По планам путина, Киев должен прекратить сотрудничество с Западом.

Третья цель путина – построить новый мировой порядок. Он уверен, что рост цен на энергоносители, продовольственный кризис заставят Запад трансформироваться. Люди начнут свергать правительства, а новые политики якобы будут более лояльны россии.

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