Путин сам запустил процесс собственного насильственного свержения — эксперт

Владимир путин* сам открыл путь к насильственному свержению самого себя, начав полномасштабную войну против Украины.
Об этом рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в интервью НВ.
По его словам, на данный момент вариантов ненасильственного изменения ситуации в рф нет. Дело в том, что у власти есть все рычаги давления на политиков, а потому никто не сможет сформировать полноценную оппозицию.
«Сам путин открыл путь к насилию. Теперь так можно: зайти на территорию другого государства и убивать людей. Значит, и к нему можно прийти и убивать. В таких условиях насилие перестало быть каким-то табу», — объяснил эксперт.
Ранее наш сайт сообщал, что главный раввин Украины рассказал о безумии владимира путина.
Также Курсор писал, что россияне вторглись в Украину, используя карты прошлого столетия.
Еще напомним, что в посольстве Украины заявили, что рф спонсирует пророссийские митинги в Израиле.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!