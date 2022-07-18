Путин сам запустил процесс собственного насильственного свержения — эксперт

Фейгин добавил, что нынешняя ситуация в россии похожа на Первую мировую войну и Октябрьскую революцию, произошедшую после нее.

Владимир путин* сам открыл путь к насильственному свержению самого себя, начав полномасштабную войну против Украины.

Об этом рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в интервью НВ.

По его словам, на данный момент вариантов ненасильственного изменения ситуации в рф нет. Дело в том, что у власти есть все рычаги давления на политиков, а потому никто не сможет сформировать полноценную оппозицию.

«Сам путин открыл путь к насилию. Теперь так можно: зайти на территорию другого государства и убивать людей. Значит, и к нему можно прийти и убивать. В таких условиях насилие перестало быть каким-то табу», — объяснил эксперт.

Ранее наш сайт сообщал, что главный раввин Украины рассказал о безумии владимира путина.

Также Курсор писал, что россияне вторглись в Украину, используя карты прошлого столетия.

Еще напомним, что в посольстве Украины заявили, что рф спонсирует пророссийские митинги в Израиле.