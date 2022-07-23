Ракетный удар по порту в Одессе: появились новые подробности

Появилась информация, попали ли российские ракеты в хранилище с зерном в порту Одессы.

По словам руководителя пресс-центра Cил обороны Юга Натальи Гуменюк, в результате ракетного удара россии* произошел незначительный пожар. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание.

Об этом сообщает Суспільне Одеса.

Гуменюк отметила, что ракеты, выпущенные россией, не попали в зернохранилище в Одесском порту. Кроме этого, в результате обстрела ударной волной повреждены дома вокруг порта.

По ее словам, главной целью россиян, очевидно, был Одесский морской торговый порт. Они выпустили четыре ракеты типа «Калибр» в этом направлении. Две ракеты удалось сбить силам ПВО, а две ракеты попали в объекты инфраструктуры порта.

По предварительной информации, в результате ракетного обстрела, никто не пострадал. Также портовая инфраструктура не получила каких-либо значительных разрушений.

Курсор писал, что россия нанесла ракетный удар по Одессе: горит порт. Российские войска атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». Две ракеты сбиты силами ПВО, две попали в объекты инфраструктуры порта.

Также Курсор сообщал, что в Украине заявили, что российские ракеты по Одессе стали «плевком» путина в сторону ООН. России потребовалось меньше суток, чтобы нарушить условия подписанных в Турции договоренностей по обеспечению безопасного экспорта украинского зерна. Украина ожидает реакции президента Эрдогана и ООН.

Мы также информировали, что цена на пшеницу упадет: Украина и россия подписали с ООН и Турцией важные соглашения.

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