Цена на пшеницу упадет: Украина и россия подписали с ООН и Турцией важные соглашения

18:00, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Украина, Турция, россия и ООН подписали стамбульский договор для вывоза зерна из украинских портов.

Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Со своей стороны рф* подписала зеркальный договор.

Об этом сообщили в эфире Эспрессо.

Страны подписали соглашения, позволяющие экспортировать миллионы тонн зерна из заблокированных черноморских портов.

По договоренностям, все стороны дают максимальные гарантии обеспечения надежной среды для всех судов-участников. Также создадут общий координационный центр в Турции и будут действовать инспекционные группы. Вся деятельность в территориальных водах должна осуществляться под властью Украины.

В рамках договора стороны не нападают на торговые и другие суда и портовые постройки в рамках инициативы. В случае необходимости в разминировании минный тральщик другой страны очищает подходы к украинским портам. Также, торговые суда должны быть зарегистрированы в координационном центре.

Во время движения судов должно производиться техническое наблюдение. Суда будут двигаться по морскому гуманитарному коридору, согласованному всеми сторонами. Их движение будет контролироваться сторонами дистанционно: никакие военные корабли, самолеты, беспилотники не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное координационным центром.

«Речь идет о разблокировании трех портов: «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Именно с них мы начинаем экспорт продовольствия по морским путям уже в ближайшие недели», — написал в Facebook Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

Он отметил, что подписание такого документа на украинских условиях стало возможным исключительно благодаря Вооруженным Силам Украины, успехи которых позволили отстоять ключевые для Украины условия, а именно – оставить полный контроль за территориальными водами Северо-Западного региона Черного моря.

По словам Мустафа Найема, замминистра инфраструктуры Украины, впоследствии текст договоренностей будет обнародован в полном объеме.

«Никаких других закрытых приложений, протоколов, документов и бумажек на колене не существует. При этом ни одной подписи украинской стороны рядом с подписью оккупантов не стоит. Документ подписан представителями Турции, ООН и Украины», — сказал Найем.

По его словам, разблокировка портов не предусматривает никакого ослабления санкций в отношении рф.

Напомним, что в украинской разведке рассказали, сколько у россии осталось ракет.

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Автор материала:
Ирен Давид
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