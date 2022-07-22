Цена на пшеницу упадет: Украина и россия подписали с ООН и Турцией важные соглашения

Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Со своей стороны рф* подписала зеркальный договор.

Об этом сообщили в эфире Эспрессо.

Страны подписали соглашения, позволяющие экспортировать миллионы тонн зерна из заблокированных черноморских портов.

Video of the signature by representatives of Ukraine, Russia, Turkey and the UN of the agreement on grain exports Bite that de-mining of Ukrainian ports will not be carried out, safe fairways will be used for the passage of ships instead & will start operating in the coming days pic.twitter.com/x9GZGmXgBs — News from Ukraine (@uasupport999) July 22, 2022

По договоренностям, все стороны дают максимальные гарантии обеспечения надежной среды для всех судов-участников. Также создадут общий координационный центр в Турции и будут действовать инспекционные группы. Вся деятельность в территориальных водах должна осуществляться под властью Украины.

В рамках договора стороны не нападают на торговые и другие суда и портовые постройки в рамках инициативы. В случае необходимости в разминировании минный тральщик другой страны очищает подходы к украинским портам. Также, торговые суда должны быть зарегистрированы в координационном центре.

Во время движения судов должно производиться техническое наблюдение. Суда будут двигаться по морскому гуманитарному коридору, согласованному всеми сторонами. Их движение будет контролироваться сторонами дистанционно: никакие военные корабли, самолеты, беспилотники не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное координационным центром.

#Russia and #Ukraine unlock grain export ports. The accord ended two months of talks between the #UN and #Turkey to restart Ukrainian grain exports and ease Russian grain and fertilizer imports despite Western sanctions on Moscow. pic.twitter.com/oPFSEjHB9l — Ahmed Fathi (@AhmedFathi_) July 22, 2022

«Речь идет о разблокировании трех портов: «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Именно с них мы начинаем экспорт продовольствия по морским путям уже в ближайшие недели», — написал в Facebook Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

Он отметил, что подписание такого документа на украинских условиях стало возможным исключительно благодаря Вооруженным Силам Украины, успехи которых позволили отстоять ключевые для Украины условия, а именно – оставить полный контроль за территориальными водами Северо-Западного региона Черного моря.

По словам Мустафа Найема, замминистра инфраструктуры Украины, впоследствии текст договоренностей будет обнародован в полном объеме.

«Никаких других закрытых приложений, протоколов, документов и бумажек на колене не существует. При этом ни одной подписи украинской стороны рядом с подписью оккупантов не стоит. Документ подписан представителями Турции, ООН и Украины», — сказал Найем.

По его словам, разблокировка портов не предусматривает никакого ослабления санкций в отношении рф.



صوت أمريكا: الآمال في تخفيف ارتفاع #أسعار_الغذاء_العالمية تتنامى باتفاق رباعي بين #الأمم_المتحدة و #روسيا و #أوكرانيا و #تركيا ، حيث ستدخل ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية المحاصرة إلى الأسواق العالمية من خلال ممرات شحن آمنة ، يتم مراقبتها من #اسطنبول. pic.twitter.com/Mwq1hDxnOr — Usama Farag (@VOAFarag) July 22, 2022

Напомним, что в украинской разведке рассказали, сколько у россии осталось ракет.