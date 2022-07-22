Цена на пшеницу упадет: Украина и россия подписали с ООН и Турцией важные соглашения

Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Со своей стороны рф* подписала зеркальный договор.
Об этом сообщили в эфире Эспрессо.
Страны подписали соглашения, позволяющие экспортировать миллионы тонн зерна из заблокированных черноморских портов.
По договоренностям, все стороны дают максимальные гарантии обеспечения надежной среды для всех судов-участников. Также создадут общий координационный центр в Турции и будут действовать инспекционные группы. Вся деятельность в территориальных водах должна осуществляться под властью Украины.
В рамках договора стороны не нападают на торговые и другие суда и портовые постройки в рамках инициативы. В случае необходимости в разминировании минный тральщик другой страны очищает подходы к украинским портам. Также, торговые суда должны быть зарегистрированы в координационном центре.
Во время движения судов должно производиться техническое наблюдение. Суда будут двигаться по морскому гуманитарному коридору, согласованному всеми сторонами. Их движение будет контролироваться сторонами дистанционно: никакие военные корабли, самолеты, беспилотники не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное координационным центром.
«Речь идет о разблокировании трех портов: «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Именно с них мы начинаем экспорт продовольствия по морским путям уже в ближайшие недели», — написал в Facebook Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.
Он отметил, что подписание такого документа на украинских условиях стало возможным исключительно благодаря Вооруженным Силам Украины, успехи которых позволили отстоять ключевые для Украины условия, а именно – оставить полный контроль за территориальными водами Северо-Западного региона Черного моря.
По словам Мустафа Найема, замминистра инфраструктуры Украины, впоследствии текст договоренностей будет обнародован в полном объеме.
«Никаких других закрытых приложений, протоколов, документов и бумажек на колене не существует. При этом ни одной подписи украинской стороны рядом с подписью оккупантов не стоит. Документ подписан представителями Турции, ООН и Украины», — сказал Найем.
По его словам, разблокировка портов не предусматривает никакого ослабления санкций в отношении рф.
Напомним, что в украинской разведке рассказали, сколько у россии осталось ракет.