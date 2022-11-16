«Повар» путина идет в политику россии — СМИ

Руководитель армии наемников чвк вагнера евгений пригожин* может создать на территории россии некое «консервативное движение», которое потом может трансформироваться в политическую партию.

Сообщается, что движение пригожина «якобы будет делать ставку на патриотизм и государственничество, а также будет заниматься постоянной критикой чиновников и бизнесменов россии».

Об этом сообщает издание Медуза со ссылкой на свои источники.

По словам источников, пригожин планирует использовать «антиэлитную» и «реваншистскую» повестку, чтобы «культивировать чувство мести за военные неудачи — потом мы свое отыграем все равно».

Близкие к кремлю источники сказали, что в этом проекте пригожин будет выступать «младшим партнером» братьев ковальчуков. Эти бизнесмены близки к президенту рф владимиру путину.

«пригожин — один из инструментов ковальчуков, которые хотят показать путину, что они могут быть одними из «главных операторов в политике страны», — заявило издание.

При этом источники заметили, что им неизвестно, обсуждал ли пригожин с путиным свою политическую карьеру. Они также добавили, что ряд высокопоставленных силовиков обеспокоены растущим влиянием пригожина.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщали, что элита россии напугана настроениями в кремле. Представители элиты россии* опасаются за свою безопасность из-за призывов основателя чвк вагнера евгения пригожина о необходимости возвращения к «сталинским репрессиям».

Курсор сообщал, что в россии депутата мобилизовали на войну в Украину. Супруга политика считает, что мужчину могли отправить на фронт из-за конфликта с начальством.

Стало известно, что президент россии владимир путин заявил о необходимости создания новой системы, которая будет препятствовать публикации и распространению «токсичного» контента.

Также Курсор сообщал, что путин переложил мобилизационные расходы на регионы рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!