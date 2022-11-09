Элита россии напугана настроениями в кремле — СМИ

Представители элиты россии* опасаются за свою безопасность из-за призывов основателя чвк вагнера евгения пригожина о необходимости возвращения к «сталинским репрессиям».

Ранее пригожин высказался о том, что нужно вернуть сталинские методы борьбы с российскими бизнесменами, которые не поддерживают войну в Украине. Эти заявлении усилили страх «в верхах».

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В агентстве отметили, что ряд бизнесменов и правительственные чиновники сильно обеспокоены тем, как в кремле усиливается позиция сторонники жесткой линии. По их словам, публичные призывы пригожина к «немедленным сталинским репрессиям» против бизнесменов, которые не поддерживают войну в Украине, заставили некоторых богатых россиян опасаться за свою безопасность и даже безопасность своих семей.

По словам инсайдеров, доминирующая эмоция сейчас в верхах — это страх.

Президент рф владимир путин заявил о завершении мобилизации, но многие представители бизнеса и бюрократической элиты высказывают опасение, что милитаризация экономики и общества россии продолжает ускоряться.

«Почти девять месяцев боевых действий только укрепили мнение многих представителей деловой и экономической элиты в том, что вторжение путина было катастрофической ошибкой, которая обрекает страну на изоляцию и слабость. Даже в правительстве многие тихо выступают против борьбы, но слишком напуганы, чтобы высказываться… Магнаты стараются не вмешиваться в политику, надеясь остаться на стороне кремля и сохранить работу заводов. Лишь немногие покинули страну и публично критиковали войну», — сообщает агентство.

Ранее Курсор писал, что в россии депутата мобилизовали на войну в Украину. Супруга политика считает, что мужчину могли отправить на фронт из-за конфликта с начальством.

Курсор информировал о том, что президент россии владимир путин заявил о необходимости создания новой системы, которая будет препятствовать публикации и распространению «токсичного» контента.

Также Курсор сообщал, что путин переложил мобилизационные расходы на регионы рф.

Помимо этого, в россии женщине запретили посещать кладбище после того, как она оставила записку на могиле родителей путина. По словам россиянки, она посмотрела новости и расстроилась из-за новостей о погибших.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!