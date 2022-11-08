В россии депутата мобилизовали на войну в Украину

Супруга политика считает, что мужчину могли отправить на фронт из-за конфликта с начальством.

В Свердловской области для участия в войне мобилизовали 46-летнего депутата Дмитрия Захарова, которого дома ждут жена и дети.

Об этом сообщают российские СМИ.

После завершения выборов 11 сентября Захаров должен был представлять интересы второго избирательного округа. Ранее он занимался индивидуальным предпринимательством, но решил заняться политикой.

Однако, 20 октября ему вручили повестку. По словам его супруги, Татьяны, у Дмитрия два ребенка: один учится в школе, второй — в институте.

«Когда его так неожиданно для всех мобилизовали – 20 октября в 14:00 на комиссии в администрации вручили повестку, а 21 октября в 8 утра отправили, – все были в шоке. Его избиратели стали звонить, писать мне, думали, что это ошибка. Всё на его участке встало, ничего не делается, некуда обратиться. Все наказы его избирателей встали. Его избиратели написали обращение на сайт президента, ждут ответа от администрации», – поделилась женщина.

По ее мнению, эта ситуация может быть обусловлена тем, что у ее супруга возник конфликт с начальником сельских населенных пунктов, которые являются самым проблемным участком в деятельности депутата.

«Вот и думайте, зачем его мобилизовали», – добавила она.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский инициирует продление в Украине военного положения и всеобщей мобилизации.

Также «Курсор» сообщал, что путин переложил мобилизационные расходы на регионы рф.

Помимо этого, в россии женщине запретили посещать кладбище после того, как она оставила записку на могиле родителей путина. По словам россиянки, она посмотрела новости и расстроилась из-за новостей о погибших.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!