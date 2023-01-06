«Рождественское перемирие» путина: Аналитики назвали причину

Вчера президент рф владимир путин* объявил о введении с 12:00 6 января до 24:00 7 января режима прекращения огня.

Заявление путина о том, что российские войска будут соблюдать 36-часовое прекращение огня в период с 6 по 7 января в связи с празднованием Рождества, вероятно, является информационной операцией, направленной на то, чтобы нанести ущерб репутации Украины.

Об этом сообщается в новом отчете Института изучения войны (ISW).

путин поручил министру обороны рф сергею шойгу инициировать прекращение огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января по «всей линии соприкосновения сторон в Украине» и призвал Украину принять прекращение огня, чтобы позволить «большому количеству граждан граждан, исповедующих православие» посетить богослужения в день Рождества. Заявление путина было якобы ответом на призыв патриарха московского кирилла (главы подконтрольной кремлю русской православной церкви) о временном прекращении огня в связи с празднованием Рождества Христова.

Аналитики заявили, что путин мог добиваться 36-часовой паузы для российских войск, чтобы дать им возможность отдохнуть, восстановить силы для возобновления наступательных операций на критических участках фронта. Такая пауза несоразмерно пойдет на пользу российским войскам и начнет лишать инициативу Украину. путин не может разумно ожидать, что Украина выполнит условия этого внезапно объявленного прекращения огня, и, возможно, призвал к прекращению огня, чтобы представить Украину неуступчивой и не желающей предпринимать необходимые шаги для переговоров.

Как сообщает ISW, это преднамеренная информационная тактика, которую ранее использовала рф. То, что путин представляет прекращение огня на религиозной почве, дополнительно усиливает еще одну двойную российскую информационную операцию, которая изображает Украину как подавляющую религиозные группы и позиционирует путина как истинного защитника христианской веры.

Как ранее отмечали эксперты ISW, кремль использовал дискуссии о православии как оружие, чтобы обвинить Киев в угнетении религиозных свобод в Украине. Призыв к прекращению огня по явно религиозным мотивам в соответствии с русской православной традицией является подкомпонентом этой информационной операции.

Также внезапное объявление о прекращении огня с Украиной, позволит россии представить Украину как нарушающую право верующих отмечать праздник, поскольку боевые действия, вероятно, продолжатся 6 и 7 января.

Аналитики отметили, что провоенные российские милблоггеры в ярости из-за объявления о прекращении огня.

Ранее Курсор писал, что в Украине рассказали, что задумал путин и зачем ему перемирие. Под предлогом режима прекращения огня россия пытается скрыть новые шаги агрессии.

Ранее Курсор писал, что Байден оценил вероятность прекращения огня россией.

Еще Курсор информировал, что путин ввел режим прекращения огня на 36 часов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!