Певец путина газманов пояснил, почему его сын не идет воевать

Газманов сказал, что он с сыном «воюет песнями» и этого достаточно.

Российский певец олег газманов*, который поддерживает войну в Украине и призывает россиян идти на фронт, ответил Комсомольской правде на неудобный вопрос о сыне родионе.

Когда пропагандист спросил, почему его 41-летний сын не воюет, газманов ответил, что он «поет, не служил и не имеет навыков».

Также артист заступился за родиона и сказал, что тот приезжал в оккупированные Донецк и Луганск.

Когда журналист сказал, что к «патриотам на экране и требования соответствующие», газманов ответил:

«Вы что намекаете на то, чтобы он добровольцем ушел? Я и мой старший сын не вылезаем из госпиталей, где мы поем для наших ребят. Что лучше было бы, чтобы мы туда поехали?» — спросил певец.

При этом сам он высказал готовность поехать на войну в Украину, если ему прикажет государство.

«Мне 71 год. Если родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни», — добавил музыкант.

Напомним, олег газманов выпустил клип «Солдаты россии», в котором восхвалял армию рф и то, почему быть бойцом это честь.

Как известно, газманов едва избежал избиения на вечеринке в Дубае, где его хотели наказать за поддержку войны.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!