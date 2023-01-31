Абрамович передаст Украине гигантскую сумму денег, вырученную от продажи «Челси» ‒ СМИ

Известный российский бизнесмен и олигарх Роман Абрамович передаст Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов), полученные от продажи английского футбольного клуба «Челси».

Об этом сообщает The Telegraph.

Чтобы передать эту сумму есть необходимость в получении разрешения от ЕС, потому что там против Абрамовича действуют санкции. По информации источников, эта сумма ‒ одно из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории.

Эти деньги могут перевести в пока что неназванный фонд на протяжении нескольких недель. Бывший исполнительный директор Unicef UK Майк Пенроуз возглавит фонд в соответствии с соглашением, которое заключило правительство и Абрамович, когда в мае 2022 года заключили соглашение о поглощении «Челси» Тоддом Боли.

Известно, что уже почти год, как Абрамович «безнадежно пытается помочь остановить войну в Украине», начатую *россией, для спасения своей репутации на Западе и своих 15 миллиардов долларов. Однако, как пишут журналисты издания The Wall Street Journal, эти попытки терпят крах, а давление на его активы лишь увеличивается.

У западных чиновников была надежда, что с помощью Абрамовича можно будет проложить путь к переговорам с президентом рф, с которым у него установлен тесный контакт. Однако со временем надежды на то, что Абрамович сыграет роль в налаживании диалога в условиях войны, стали улетучиваться.

Это стало особенно явным после провальных мирных переговоров, организованных Абрамовичем в апреле. Потом российский бизнесмен способствовал заключению соглашений по обмену пленными, а также вывозу зерна из Украины и аммиака из россии. Однако сейчас отношение официальных лиц Запада к олигарху становится «все более неоднозначным».

«Курсор» сообщал, что лавров заявил, что получил «определенное сообщение» от Блинкена.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!