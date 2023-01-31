Лавров заявил, что получил «определенное сообщение» от Блинкена

Министр иностранных дел россии сергей лавров* заявил во вторник, что его египетский коллега Самех Шукри передал ему послание от госсекретаря США Энтони Блинкена, посетившего вчера Каир.

Выступая на совместной пресс-конференции с Шукри, российский министр подтвердил, что коммюнике касается призывов «уйти и прекратить» боевые действия в Украине. Он добавил, что россия готова выслушать все серьезные предложения по урегулированию конфликта «в его комплексном контексте».

Оба министра прокомментировали дальнейшее развитие отношений между москвой и Каиром, подчеркнув, что товарооборот между двумя странами в прошлом году превысил 6 миллиардов долларов, а будущее сотрудничество направлено на энергетический сектор, экспорт зерна и атомную энергетику. Лавров также подчеркнул «важную роль» Египта в урегулировании ливийского кризиса, пообещав поддержку россии в этом вопросе.

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Редакция сообщала, что министр иностранных дел Коэн планирует посетить Украину в ближайшее время. Во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что планирует посетить Киев.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.