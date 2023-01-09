Adidas запретила сборной рф по футболу играть в своей экипировке

Несмотря на то, что договор между компанией Adidas и сборной россии* по футболу дожен был действовать до 2026 года, компания расторгал его 1 марта 2022 года.
Об этом сообщает Униан.
Теперь российским футболистам запретили даже использовать спортивную одежду или снаряжение бренда Adidas.
В рф сообщили, что национальная команда подпишет контракт с другим техническим спонсором, например будут бегать в форме из белорусского трикотажа. Кроссовки, мячи и прочее также придется заменить.
Напомним, рфс и Adidas начали совместное сотрудничество в 2008 году, а в 2022 году футболисты, нарушая условия, продолжали тренироваться и даже провели три матча в форме Adidas.
Ранее Курсор писал, что российские оккупанты обстреляли продуктовый рынок в Харьковской области, есть раненые и погибшие.
Еще мы писали, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что окопы в Крыму точно не помогут российской федерации удержать полуостров.
Кроме того, мы информировали, чтов российском южно-сахалинске загорелся бизнес-центр. Огонь не могут потушить уже 5 часов.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!