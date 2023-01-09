Adidas запретила сборной рф по футболу играть в своей экипировке

Российским футболистам запретили использовать одежду или снаряжение Adidas на матчах или тренировках.

Несмотря на то, что договор между компанией Adidas и сборной россии* по футболу дожен был действовать до 2026 года, компания расторгал его 1 марта 2022 года.

Об этом сообщает Униан.

Теперь российским футболистам запретили даже использовать спортивную одежду или снаряжение бренда Adidas.

В рф сообщили, что национальная команда подпишет контракт с другим техническим спонсором, например будут бегать в форме из белорусского трикотажа. Кроссовки, мячи и прочее также придется заменить.

Напомним, рфс и Adidas начали совместное сотрудничество в 2008 году, а в 2022 году футболисты, нарушая условия, продолжали тренироваться и даже провели три матча в форме Adidas.

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