В российском южно-сахалинске загорелся бизнес-центр

Огонь не могут потушить уже 5 часов.

В понедельник, 9 января, в южно-сахалинске*, расположенном на Дальнем Востоке рф, произошел масштабный пожар в здании бизнес-центра. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом пишут российские СМИ.

Очевидцы рассказали, что огонь распространился с крыши до 3 этажа, внутри здания рухнула лестница. Местные жители слышат громкие взрывы и треск. Пострадал в результате пожара и пункт общественного питания снизу.

Сотрудники полиции перекрыли движение на перекрестке, чтобы пожарные протянули рукав для подачи воды и потушили огонь. Его не могут усмирить уже 5 часов. Из горящего здания эвакуировали 30 человек.

Согласно предварительной информации, в результате ЧП пострадавших нет.

«Курсор» писал ранее, что в центре москвы на Садовом кольце вспыхнул ресторан украинской кухни сети «Тарас Бульба». Началось обрушение конструкций.

Еще мы писали, что в центре москвы произошло возгорание в старинной усадьбе Лопухиных конца XVII века, которая расположена в Малом Знаменском переулке. При тушении огня едва не погиб один из спасателей, потому что рухнуло межэтажное перекрытие.

Напомним, в москве загорелся торговый центр «»МегаХимки», который находится на Ленинградском шоссе.

Читайте также, что в российской федерации в поселке тымовском на сахалине произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. Количество жертв в результате ЧП возросло до девяти человек, среди них — четверо детей в возрасте от 8 до 12 лет.