Алла Пугачева и Максим Галкин продают свой дом в подмосковье за 1 млрд рублей

Из-за своей проукраинской позиции супруги были вынуждены покинуть россию. Семейство поселилось в Израиле, дети пошли в местную школу. И теперь пришло время окончательно «рубить концы».

Известная российская певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин в последнее время решили изменить свои жизненные приоритеты. СМИ сообщают, что супруги решили продать свой замок, который расположен в деревне Грязь, за 1 миллиард рублей. Это решение связано с тем, что после начала полномасштабного вторжения рф* в Украину они решили перебраться в Израиль.

Подробнее об этом информирует Комсомольская правда.

Фамильный замок Пугачевой и Галкина имеет роскошную внутреннюю отделку и множество комнат: каминный зал, зимний сад, спортивный зал, бассейн, домашний кинотеатр и другие помещения. В замке даже есть лифт, который удобно перевозит хозяев между этажами.

По словам российского продюсера Сергея Дворцова, удалось найти покупателя для этой недвижимости. Сделка должна была состояться несколько месяцев назад с известным бизнесменом, но она сорвалась, так как покупатель хотел сделать скидку. После этого нашелся другой покупатель, говорит Дворцов, который готов заплатить за особняк 1 миллиард рублей. Его личность остается в тайне. Тем не менее, Пугачева и Галкин остаются настроены на продажу своего замка и окончательный переезд в новое место жительства.

Важно сказать, что особняк Алла Пугачевой является фактически местом паломничества ярых поклонников творчества певицы. А потому желающих купить этот легендарный дом должно быть очень много.

Ранее «Курсор» информировал, что известную российскую певицу Аллу Пугачеву, которая вместе с детьми выехала после начала войны из рф в Израиль, продолжают «травить» на родине и лишили ее пенсии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!