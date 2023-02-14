«Ее не оставляют в покое»: певицу Аллу Пугачеву в рф лишили пенсии

Известную российскую певицу Аллу Пугачеву, которая вместе с детьми выехала после начала войны из рф в Израиль, продолжают «травить» на родине и лишили ее пенсии. И сделали это не просто так.

Об этом рассказал друг Примадонны Артемий Троицкий, передает «Униан».

По его словам, Алла Борисовна является для кремля «аргументом», на ее примере чиновники намекают простым россиянам, что с ними будет, если они начнут выступать против полномасштабной войны, которую россия развязала на территории Украины. И из-за того, что певица является «аргументом», ее не хотят оставлять в покое.

Артемий Троицкий отметил, что у Пугачевой отняли пенсию, но это где-то 50-60 тысяч рублей (около 2400 шекелей), это учитывая все ее звания, заслуги и так далее. Но это меньше, чем 1000 евро и это не была большая прибавка к ее семейному бюджету, то есть это даже смешно. Но российская власть просто пускается во все тяжкие, допуская всевозможные глупости.

Но при этом, друг Примадонны считает, что кремль делает такими поступками только хуже, обычным россиянам едва ли хочется ликовать из-за «травли» Пугачевой. По словам Троицкого, жителей рф попросту пытаются запугать.

«Курсор» писал ранее, что Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми выехала из россии после начала войны. Шоумен Максим Галкин начал публично критиковать путинский режим. Он начал давал концерты в других странах, а часть заработанных денег отправлял на помощь украинским беженцам. За это в рф его признали «иностранным агентом».

Еще мы писали, что на российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву, которая вместе с детьми переехала в Израиль, обрушилась волна критики. В частности, в рф начали заявлять, что Примадонна работает на западные службы.

Напомним, что 73-летняя эстрадная российская певица Алла Пугачева решила закрыть в рф свой последний бизнес — компанию АБП, которая занималась сферой радиовещания и вела деятельность в области звукозаписи.

Читайте также, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин начал требовать, чтобы Аллу Пугачеву лишили в рф всех наград и званий.