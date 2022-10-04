Были холопами, стали рабами: Алла Пугачева ответила своим критикам

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева, покинувшая россию, опубликовала обращение, в котором резко высказалась о критикующих ее людях.

По мнению известной артистки, ее критики «скрежещут зубами».

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – написала Пугачева в своем Instagram.

Ранее мы рассказывали, что Алла Пугачева забрала детей и улетела из рф в Израиль без обратного билета.

Также «Курсор» сообщал, что в кремле прокомментировали просьбу Пугачевой включить ее в список «иноагентов».

Помимо этого, недавно Зеленский отреагировал на призыв Маска отдать россии Крым.