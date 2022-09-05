Американские аналитики прокомментировали контрнаступление Вооруженных сил Украины

По словам экспертов, скорость контрнаступления украинских военных будет резко изменяться с каждым днем.

В Института изучения войны заявили, что контрнаступление украинских Вооруженных сил заметно набирает оборотов на юге и востоке.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что сейчас украинские военные продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области, а также им удалось закрепиться на территории, расположенной за рекой Северский Донец в Донецкой области.

«Скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем, поскольку украинские силы будут пытаться лишить россиян логистики, уничтожить их командные пункты и контроль и ослабить моральный дух», — заявили эксперты.

Они также сказали, что ВСУ наносят удары по российским наземным линиям связи, складам боеприпасов и ключевым позициям. Все это делается для истощения сил противника и сдерживания россиян.

Согласно прогнозам Института, армия россии* время от времени будут контратаковать, отвоевывая часть утраченных позиций, нанося мощные артиллерийские и авиационные удары по освобожденным населенным пунктам и наступающим украинским военным.

Аналитики также подтвердили факт освобождения одного населенного пункта в Херсонской области и одного в Донецкой области. Кроме этого, украинцы смогли вернуть себе территорию, расположенную на левом берегу реки Северский Донец.

По словам экспертов, россияне начали перемещение военные средства в районы вдоль основных наземных путей сообщения в тыловых районах Запорожской области.

Ранее Курсор писал, что эксперт рассказал, в каком случае рф «пустится во все тяжкие». Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что рф постоянно пытается посадить Украину за стол переговоров.

Наша редакция писала, что пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что рф в войне против Украины якобы задействует лишь незначительную часть своего военного потенциала. Он таким образом разъяснил слова владимира путина о том, что россия еще не начинала ничего серьезного в Украине. В россии все еще пытаются доказать, что победа Украины над рф военным путем невозможна. Уверенность Запада в противоположном якобы лишь добавляют страданий украинцам.

Курсор также писал о заявлении пескова о том, что Украина должна понять и согласиться на условия россии. По словам пресс-секретаря президента российской федерации, Запад делает ставку на продолжение боевых действий на Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!