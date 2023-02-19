Американский генерал рассказал, что может помочь Украине победить рф

По его словам, США и их союзники должны предоставить Украине самое передовое оружие.

Украинские военнослужащие уже почти год мужественно отстаивают свою независимость и свободу в борьбе с российским агрессором. И чтобы выгнать оккупантов со своей земли, им нужны истребители F-16, БПЛА и ракеты большой дальности.

Об этом заявил в ходе закрытого брифинга Верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, передает Politico.

По его словам, это вооружение поможет украинской армии обеспечить превосходство в воздухе и одержать победу над российскими захватчиками, в частности ВСУ нуждаются в ракетах большей дальности, ведь с их помощью они смогут наносить удары по позициям врага с большего расстояния, а также создать риск для штабов и линий снабжений рф*, тем самым выведя из строя военную машину противника внутри Украины.

Генерал также заявил, что США и их союзники должны предоставить Украине самое передовое оружие, чтобы она смогла эффективнее противостоять атакам российской армии и остановить ее наступление на свои территории.

По его словам, беспилотные летательные аппараты и ракеты большой дальности могут дать ВСУ значительное преимущество в войне, позволяя военным действовать с большей гибкостью и меньшим риском для жизни солдат.

«Курсор» писал ранее, что администрация президента США Джо Байдена открыто заявила о том, что рф совершила «преступления против человечности» во время своего о вторжения в Украину.

Еще мы писали, что украинские военные продолжают держать оборону под Бахмутом, несмотря на возросшее давление войск рф. Российские оккупанты пытаются продвигаться вперед, буквально забрасывая украинцев «пушечным мясом». В одном из недавних боев артиллеристы третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили редкую русскую бронемашину «Штурм-С». Кадры этого события выложили в сеть.

Напомним, несмотря на потери россия, путин хочет «проучить» Соединенные Штаты и попытаться возродить ссср. Однако некоторые представители элиты рф не верит, что россия может выйти победителем в войне против Украины.