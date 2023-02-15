Элита россии сомневается, что рф победит в войне — Reuters

СМИ сообщают, что президент рф владимир путин* готовится к затяжной войне в Украине.

Несмотря на потери россия, путин хочет «проучить» Соединенные Штаты и попытаться возродить ссср. Однако некоторые представители элиты рф не верит, что россия может выйти победителем в войне против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

В статье говорится, что путин хотел улучшить свою репутацию, но все оказалось напрасным, россию считают агрессором. Также собеседник издания сказал, что «впереди будет еще труднее и дороже как для Украины, так и россии. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких завоеванных территорий».

При этом отмечается, что власти путину ничего не угрожает, потому что просто нет какого-либо серьезного соперника за власть в кремле. В Reuters заявили, что путин не боится выборов президента в 202 году.

«Я не верю ни в большое наступление, ни в возможность победы россии над всем цивилизованным миром», — такое заявление сделала один высокопоставленный источник, близкий к кремлю.

По его словам, в россии наблюдаются проблемы с технологиями. Также некоторые военные, потерявшие мотивацию, выступают против дальнейших планов путина касательно затягивания военный действий в Украине.

«У нас абсолютно недееспособное руководство, сформированное непосредственно неизменным президентом, которому нет альтернативы. Но смена президента приведет к быстрой катастрофе», — заявил боевик игорь гиркин (стрелков).

В статье говорится, что в россии растет обеспокоенность относительно экономических последствий войны в Украине.

Курсор писал, что в ISW объяснили, зачем рф манипулировала темой переговоров с Украиной. В декабре 2022 года российская федерация* подавала сигналы о готовности якобы провести мирные переговоры с представителями украинской власти. Но при этом в кремле продолжали соблюдать свои максималистские цели по захвату Украины.

Курсор сообщал, что по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка, нового масштабного наступления со стороны рф на годовщину войны с Украиной не будет, агрессор не имеет на это ресурсов.

Еще мы писали, что скорее всего украинская армия в 2023 году будет идти в контрнаступление на юге с центром в Мелитополе.

Сообщалось, что у Зеленского рассказали, как должна закончиться война против россии.

Напоминаем, что россия избрала новую тактику для войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!