Аналитик назвал главную цель путина в Украине

Глава рф владимир путин* случайно рассказал о своей конечной цели в войне с Украиной. Так, он сравнил себя с царем Петром I, таким образом подтвердил, что хочет восстановить российскую федерацию как имперское государство. Для этого нему надо оккупировать территории стран, которые ранее входили в состав СССР.

Об этом написал аналитик издание CNN Натан Ходж

«Слова Путина говорят сами за себя: то, к чему он стремится в Украине, – это восстановление России как имперского государства», – заявил Ходж.

Кроме того, путин также сказал, что на многих территориях, которые были захвачены Петром I, якобы жили финно-угорские народы и славяне.

Журналист отметил, что в Украине оперативно осудили слова путина. Они были расценены как признание в своих имперских амбициях.

По мнению путина, как написал Ходж, Украина должна быть завоеванным государством. Украинцы, уверен путин, не имеют законной национальной идентичности, а потому являются подвластным народом.

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