Аналитик предположил, почему рф пока не начала масштабное наступление

Ожидается, что вскоре российская федерация* пойдет в новое полномасштабное наступление, поскольку 24 февраля будет ровно год с начала войны. И оккупанты попытаются продемонстрировать хоть какие-то успехи. Однако военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что агрессор мог изменить планы по масштабной атаке.

Об этом он рассказал «24 каналу».

По его словам, российские захватчики не будут совершать мощные наступательные действия как минимум до апреля – мая 2023 года и это может быть связано с определенным политическим контекстом внутри рф.

Сейчас агрессор основные усилия сосредоточил на Востоке Украины, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Но у рф есть проблемы с тяжелой техникой, она даже не может обеспечить мобилизованных нормальным вооружением для наступательных операций.

Алексей Гетьман добавил, если бы россияне бросили все свои силы для наступления одновременно на нескольких направлениях, то наиболее вероятными точками для такой атаки могли бы стать: Бахмут, Кременная иУгледар с выходом на Покровск и дальше – на Запорожье.

Но ВСУ готовы к разному развитию сценария, они подготовили несколько линий обороны, чтобы отражать атаки противника.

«Курсор» писал ранее, что нового масштабного наступления со стороны рф на годовщину войны с Украиной не будет, агрессор не имеет на это ресурсов.

Еще мы писали, что британские разведчики опубликовали последние данные по потерям россии в войне против Украины. В спецслужбе заявили, что за последние несколько недель оккупанты понесли самые большие потери за все время боевых действий.

Напомним, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби предполагает, что наступательные операции армия агрессора возобновит весной.