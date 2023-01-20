Стало известно, когда может произойти новое нападение рф на Украину из Беларуси

Высокопоставленные кремлевские чиновники продолжают проводить встречи на высоком уровне с руководством Беларуси. Все это может создать условия для нападения россии на Украину из Беларуси.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Министр обороны рф сергей шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин обсудили в ходе телефонного разговора 19 января двустороннее военное сотрудничество, реализацию неуказанных мер стратегического сдерживания и «прогресс в подготовке» совместной российско-белорусской региональной группировки войск (РГВ).

Министр иностранных дел рф сергей лавров встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске и обсудил российско-белорусское «общее видение» войны россии в Украине 19 января. лавров и министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник обсудили, как рф и Беларусь могут победить в продолжающейся гибридной войне Запада против государств, и подписали неназванный меморандум о сотрудничестве по «обеспечению биологической безопасности». По словам экспертов, этот меморандум может быть ведущим индикатором активизации существующей российской информационной операции, ложно обвиняющей Украину в разработке химического и биохимического оружия в якобы финансируемых США биолабораториях на Украине, что было частью предлога кремля для вторжения в феврале 2022 года.

Аналитики отметили, что наиболее опасный план действий (MDCOA) нового нападения россии на Украину из Беларуси в начале 2023 года кажется менее вероятным, учитывая текущую военную активность рф в Беларуси. Новый MDCOA атаки из Беларуси в конце 2023 года кажется более вероятным. Россияне, дислоцированные в настоящее время в Беларуси, проходят учебную ротацию и передислокацию для боевых действий на востоке Украины. Также пока нет наблюдаемых признаков того, что российские силы в Беларуси имеют структуры управления и контроля, необходимые для нападения на Украину зимой или весной 2023 года, о котором Украина предупреждала в конце 2022 года.

Кажется более вероятным, что россиягн могут создавать условия для нового MDCOA нападения на Украину из Беларуси в конце 2023 года, учитывая недавние сообщения украинской разведки о том, что рф и Беларусь планируют провести крупные учения («Запад-2023» и «Союзный щит-2023»), вероятно, в сентябре этого года. Таким образом, ISW корректирует свой прогноз; текущая оцениваемая MDCOA представляет собой нападение рф на Украину с белорусской территории в конце 2023 года. Это не просто перенос сроков действия предыдущей MDCOA. Это совершенно новый MDCOA, учитывая, что это может произойти в других обстоятельствах.

Аналитики отметили, что российские военные блогеры-националисты продолжают критиковать идею нападения российских войск на Украину из Беларуси. Российские миллогеры продолжают негативно реагировать каждый раз, когда вновь всплывает идея о том, что российские войска атакуют Украину из Беларуси.

Ранее Курсор писал, что Лукашенко сказал, что он и путин* ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле. Президент Беларуси удивил необычным заявлением.

Кроме этого, Лукашенко объявил 2023-й годом мира в Беларуси. Документ утверждает «в целях консолидации белорусского народа укрепление в обществе идей мира и творческого труда как главных условий развития белорусского государства».

Наша редакция писала, что эксперты ISW разгадали план Лукашенко. россия* пытается надавить на Лукашенко, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины.

Кроме этого, что эксперт предположил, почему Лукашенко не вступает в войну против Украины. По словам эксперта, путин не будет постоянно терпеть проделки Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко откровенно рассказал об отношении белорусов к войне.