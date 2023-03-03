Аналитики ISW предположили, с какой целью рф прибегает к «ядерному шантажу»

Применение этого типа оружия до сих пор эксперты считают маловероятным.

Президент российской федерации* владимир путин неоднократно шантажировал мир применением ядерного оружия, и время от времени он возвращается к этой риторике, но с целью запугивания и попыткой замедлить поставки вооружения украинской армии.

Об этом сообщается в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики говорят, что в четверг, 2 марта, государственный секретарь США Энтони Блинкен поговорил с министром иностранных дел рф сергеем лавровым относительно решения страны-агрессора приостановить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он заявил, что США готовы сотрудничать с россией в сфере контроля над стратегическими ядерными вооружениями независимо от статуса войны в Украине и отношений между странами.

Также секретарь США призвал завершить военный конфликт в Украине путем переговоров и освободить задержанного гражданина США Пола Вилана. Но в ISW считают, что надежды на содержательные дискуссии по возобновлению действия этого договора с рф напрасны.

Аналитики считают, что кремль пытается «ядерным шантажом» замедлить обещанную западную военную помощь Киеву, но то, что рф действительно решится применить оружие массового поражения, остается маловероятным.

«Курсор» писал ранее, что россия заявила, что Украина планировала инсценировать ядерный инцидент на своей территории, чтобы возложить вину на москву перед заседанием ООН, не предоставив доказательств обвинения.

Еще мы писали, что Вооруженные Силы Украины продолжают противостоять российской агрессии и не собираются останавливаться, пока не вернут все свои территории, включая аннексированный россией в 2014 году Крымский полуостров. И его деоккупация может вызвать настоящую истерику в кремле.

Напомним, что в случае глобальной ядерной катастрофы группы выживших сохранятся, по крайней мере, на какое-то время, особенно в таких островных государствах, как Новая Зеландия, Австралия, Соломоновы острова, Исландия и Вануату.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!