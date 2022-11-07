Аналитики ISW рассказали, почему кремль отходит от «ядерных игр»

Украина и ее международные сторонники четко дали понять, что они не согласятся на переговоры под дулом пистолета.

Президент российской федерации* владимир путин уже долго шантажирует мир применением ядерного оружия, но сейчас кремль немного изменил риторику.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

По их мнению, москва принимает меры для деэскалации собственной ядерной риторики, поскольку понимает, что сейчас она малоэффективна. Таким образом, путин не может вынудить к переговорам Киев.

Украина и ее международные союзники дали россии понять, что не станут проводить переговоры, находясь под дулом пистолета и не откажутся от суверенного права Украины на свои территории.

В ISW отметили, что представитель США Джейк Салливан недавно общался с советником президента рф по поводу того, чтобы снизить риск возможного применения ядерного оружия.

Несколько дней назад лидер Китая Си Цзиньпин также заявил, что мир должен принять меры, которые помогут противостоять ядерной угрозе и выступил за то, чтобы предотвратить ядерный кризис.

«Курсор» писал ранее, что риски применения россией ядерного оружия остаются низкими, при этом последствия для страны, в случае нажатия кнопки, будут катастрофическими.

Еще мы писали, что российский диктатор владимир путин упомянул о ядерных ударах в Хиросиме и Нагасаки во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!