Для победы не нужны ядерные удары по крупным городам — путин

Соответствующее «предупреждение» от главы страны-агрессора прозвучало на фоне угроз тактическим ядерным оружием от других российских политиков.

Российский диктатор владимир путин* упомянул о ядерных ударах в Хиросиме и Нагасаки во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает The Sun.

По данным журналистов, глава кремля якобы заявил в беседе с Макроном, что ядерные удары, которые привели к окончанию Второй мировой войны, доказали, что для победы не нужно непременно разрушать крупные города.

Такое предупреждение от путина прозвучало на фоне угроз тактическим ядерным оружием от других российских политиков.

Как сообщал Курсор, на днях бывший президент российской федерации и заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев пригрозил ядерным ударом по Украине в случае ее победы в войне.

«Если побеждает не россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от россии. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней россии. И значит, прямой повод для применения п.19 основ государственной политики рф в области ядерного сдерживания», — написал медведев.

Экс-лидер страны-агрессора задается вопросом: «и кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать?»

«Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа россии является гарантией от мирового конфликта», — считает медведев.

Ранее наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!