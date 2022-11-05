В НАТО оценили риски применения россией ядерного оружия против Украины

Риски применения россией* ядерного оружия остаются низкими, при этом последствия для рф будут катастрофическими.

Об этом в интервью NTV заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Риск применения россией ядерного оружия в Украине низкий, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно», — сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, рф ведет себя безответственно и безрассудно. Он отметил, что применение ядерного оружия изменит характер конфликта, а в ядерной войне не будет победителей.

«Мы четко даем этот месседж. Изменений в ядерной позиции россии не наблюдается», — считает Столтенберг.

Как сообщал Курсор, в октябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором столько, сколько потребуется и не допустят, чтобы путин выиграл войну, потому что его победа может стать угрозой для всего мира.

«Мы не можем разрешить президенту путину победить. Это было бы катастрофой, трагедией для украинцев, но это также сделало бы нас, членов НАТО, более уязвимыми», — сказал он.

Курсор писал ранее, что в нынешней ситуации НАТО считает вероятность применения россией ядерного оружия против Украины низкой, но сохраняет бдительность и проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!