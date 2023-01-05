Путин рассказал, при каком условии готов к переговорам по войне в Украине

Глава рф путин* сказал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что он открыт для диалога с Украиной, если Киев признает территории, оккупированные москвой, российскими.

Об этом заявил кремль.

«Путин еще раз подтвердил открытость россии к серьезному диалогу при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвученных требований учета новых территориальных реалий», — говорится в сообщении кремля.

Сообщается также, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с путиным заявил, что одностороннее прекращение огня необходимо для поддержки мирных усилий в Украине.

Согласно заявлению, Эрдоган подчеркнул, что для разрешения конфликта необходимо «видение справедливого решения». Два лидера обсудили Черноморскую зерновую инициативу, а также ситуацию с курдскими боевиками в районе сирийской границы.

Переговоры состоялись после того, как президент Турции, как сообщается, вчера предложил выступить в качестве посредника в войне в Украине, стремясь использовать переговорный процесс для прекращения боевых действий.

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