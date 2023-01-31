Январь 2023 года стал рекордным по количеству ликвидированных солдат рф в Украине

И ситуация может стать еще лучше после получения ВСУ танков.

Текущий месяц побил рекорд по количеству уничтоженных российских оккупантов на фронте в Украине. Этот показатель в январе перевалил з 20 тысяч, а всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 127,5 тысячи захватчиков. И если украинские бойцы получат в ближайшее время танки, то ситуация станет еще лучше.

Об этом «24 Каналу» рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики «Башня» Валерий Клочок.

Он отметил, что в декабре бойцы ВСУ «задвухсотили» 17 тысяч российских солдат, что тоже было рекордом до текущего месяца.

По словам эксперта, с живой силой у оккупантов сейчас нет проблем, в стране продолжается мобилизация, но военных нужно обеспечить танками, БМП и прочей техникой, которая у агрессора в дефиците.

А то вооружение, которое ВСУ уже получили от западных стран, позволяет им эффективно уничтожать противника на поле боя, о чем и говорят поставленные «рекорды».

Более того, уже заметны сигналы о том, что некоторые мобилизованные россияне все больше задаются вопросом о том, как сдаться в плен ВСУ, поскольку у них нет мотивации воевать.

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Украины продолжают бороться с российским агрессором за свою независимость и свободу и наносят противнику на фронте большие потери, в том числе уничтожают большое количество техники и авиации. С начала полномасштабного вторжения россия на войне потеряла 293 самолета.

Еще мы писали, что согласно оценке украинской разведки, россияне на сегодняшний день могут изготавливать примерно 30 ракет Х-101, а если брать во внимание «Калибры», то это где-то 15-20 единиц в месяц.

Напомним, что запасы россиян являются советскими, у них есть ракеты, построенные в 1960-х годах, 1970-х, 1980-х годах. То есть, их много, но есть один важный нюанс.