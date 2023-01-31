Эксперт ответил, сколько самолетов рф потеряла на войне в Украине

По его словам, это довольно существенное количество от имеющегося парка.

Вооруженные силы Украины продолжают бороться с российским агрессором за свою независимость и свободу и наносят противнику на фронте большие потери, в том числе уничтожают большое количество техники и авиации.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения россия на войне потеряла 293 самолета, а это около 25 процентов от имеющего парка. Но несмотря на то, что это довольно существенное количество, у агрессора продолжает сохраняться авиационный потенциал.

Эксперт отметил, что сейчас россияне держатся на созданных запасах, потому что из-за санкций их промышленная база не позволяет быстро и эффективно восстанавливать ресурсы на поле боя. Сейчас оккупанты не могут модернизировать и изготовить новые самолеты.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстреливать территорию Украины иранскими дронами-камикадзе и ракетами. И запасы оккупантов существенно не изменились. Захватчики будут продолжать производить новые ракеты и использовать все оставшиеся компоненты для производства высокоточного вооружения.

Еще мы писали, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) освободили 40 процентов территорий, которые российская федерация оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, армия рф сейчас не обстреливает Украину гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» как минимум потому, у нее небольшое количество таких снарядов, а также проблемы с самолетами-носителями — МиГ-31.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!