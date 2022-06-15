Аналитики рассказали, как долго может продлиться война в Украине

Ряд аналитиков высказали свои опасения о том, что Украина может потерять преимущество на Донбассе.

По словам международных исследователей, война в Украине может превратиться в замороженный конфликт с россией*, который может затянуться на десятилетие или даже более.

Об этом сообщает CNBC.

Кроме этого, эксперты заявили, что более вероятно, что россияне смогут захватить Северодонецк. Если Северодонецк будет оккупирован вместе с Лисичанском, то российская армия будет полностью контролировать Луганскую область. Если россиянам получится достигнуть успеха на этом направлении, то после этого, вероятно, они обратят свое внимание на Донецкую область, половина которой уже оккупирована.

По словам директора по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями в Международном институте стратегических исследований Уильяма Альберке, при этом все еще может случиться так, что российская линия обороны будет где-то прорвана. Если это произойдет, то россиянам придется стягивать войска с Северодонецкого фронта, чтобы направить их на север, в Харьков или Херсон.

Альберке также опасается, что, если украинские военные не разрушат часть российской линии, начнут отталкивать российскую армию, то это может значительно уменьшить амбиции россии по захвату украинских территорий. В итоге возникнет «полупостоянный замороженный конфликт», который может длиться свыше 10 лет.

Ранее Курсор писал, что Украина заявила, что получила только 10 процентов вооружений, обещанных Западом. Заместитель министра обороны Украины заявила о том, что темпы поставок западного оружия в страну слишком медленные. Из-за такого промедления россия с каждым днем захватывает все больше территорий.

Кроме того, Курсор писал, что американский конгрессмен рассказал, почему путин решился на полномасштабную войну с Украиной.

Еще напомним, что известный американский философ рассказал, что случится с россией после войны с Украиной.