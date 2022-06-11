Американский конгрессмен рассказал, почему путин решился на полномасштабную войну с Украиной

Решение вторгнуться в Украину глава Кремля принял, поскольку увидел проявление слабости в политике нынешней администрации Белого дома, которая заключалась в снятии санкций с «Северного потока-2» и выводе войск США из Афганистана.

Украина должна сохранить свою территориальную целостность и суверенитет. Войска россии* должны быть выгнаны из страны назад на территорию рф.

Об этом заявил конгрессмен-республиканец от штата Техас Майкл Маккол в интервью грузинской службе «Голоса Америки«.

По его словам, Соединенные Штаты должны дать Украине все необходимые виды вооружения, чтобы она могла победить россиян. Он уверен, что наступил критически важный момент в войне, так как россия расширяет захваченные территории, а потому ВСУ нужна артиллерия большей дальности.

Кроме того, Маккол отметил, что вторжение путина в Украину было лишь вопросом времени. Однако остаточное решение путин принял тогда, когда увидел проявление слабости в администрации Белого дома. Речь идет о снятии санкций с «Северного потока-2», а также выводе войск из Афганистана.

Ранее Курсор сообщал, что российский военный рассказал матери, что из Украины живым не выбраться.

Кроме того, мы писали, что рф катастрофически не хватает современных ракет, используют устаревшие и неточные.

Еще напомним, что премьер-министр Венгрии заявил, что у Украины невысокие шансы на победу.