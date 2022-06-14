Украина заявила, что получила только 10 процентов вооружений, обещанных Западом

Заместитель министра обороны Украины заявила о том, что темпы поставок западного оружия в страну слишком медленные. Из-за такого промедления россия с каждым днем захватывает все больше территорий.

Украина получила только 10% оружия, обещанного Западом, чтобы помочь Киеву отбить российское наступление, заявила заместитель министра обороны.

«Из того, что мы говорили, что нам нужно, мы получили около 10%», — сказала Анна Маляр в своем выступлении по телевидению, заявив, что Запад должен ускорить график поставок.

«Как бы Украина ни старалась, какой бы профессиональной ни была наша армия, без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну».

По ее словам, для таких поставок должны быть «четкие временные рамки», поскольку каждая задержка дорого обходится Украине и чревата тем, что в руки россии* попадет еще больше территорий.

«Мы должны знать четкие сроки, потому что каждый день задержки — это жизнь украинских солдат и гражданских лиц», — добавляет она.

«Мы не можем ждать очень долго, потому что ситуация очень сложная», — говорит Маляр, имея в виду продвижение россии в Донбассе.

Ранее Курсор писал, что сегодня Евросоюз отключает три российских банка от SWIFT. С сегодняшнего дня, 14 июня, Европейский союз отключает крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT.

Также сообщалось, что российскую федерацию ждет дефолт: названа дата. 27 мая было сроком совершения выплат по облигациям Россия-2026 и Россия-2036 (71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро соответственно). Однако рф ничего не заплатила.

Курсор также сообщал, что в Казахстане открыли компанию, чтобы помогать россии обходить санкции.

Напомним, что ЕС обнародовал план на 210 млрд. евро по отказу от российских энергоносителей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!