Аналитики рассказали, какой следующий город Украины может быть освобожден от россиян

По словам экспертов, успехи украинских военных на линии Харьков-Изюм подрывают доверие к российскому командованию.

Вооруженные силы Украины, вероятно, в течение следующих 72 часов смогут освободить Купянск от российских военных. Украинские военных подошли к позициям в 15 км от города.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Американские эксперты проанализировали геолокационные кадры и заявили, что ВСУ удалось выбить россиян из населенных пунктов Борщевка и Ивановка, находящихся вдоль трассы Е40. ВСУ также освободили Шевченково или обошли его, продвинувшись вглубь в направлении Грушевки.

Такие выводы аналитики Института сделали, изучив геолокационные кадры из Боровского, находящегося в 20 км к юго-западу от Купянска. Кроме этого, есть информация о боях вблизи Грушевки.

«Российские тыловые позиции в Харьковской области теперь открыты для дальнейшего наступления Украины. Украинские силы, вероятно, освободят Купянск в течение следующих 72 часов. Потеря Купянска и других тыловых районов будет препятствовать усилиям россии* поддерживать наступательные и оборонные операции, но не разорвет полностью российские линии связи с Изюмом», — заявили в Институте.

По словам экспертов, россияне начали паниковать из-за успешных действий ВСУ и высокой скорости продвижения украинских военных в сторону Купянска.

Ранее Курсор писал, что украинцы отвоевали захваченную в начале войны Балаклею: жители города вышли встречать бойцов ВСУ. Вооруженные силы Украины упорно отвоевывают у российских захватчиков родную землю и уже вернули под свой контроль Балаклею, оккупированную в начале войны.

Курсор сообщал, что в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Украине удалось установить свой контроль на уже более 700 квадратных километрах в Харьковском на Южнобужском направлениях.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины начали контранаступление на юге страны. Украинский военный, опубликовавший новое видео с Херсонского направления, показал, как он и его товарищи «идут по полю в колее за танком, потому что поле заминировано».