Аналитики рассказали, какой следующий город Украины может быть освобожден от россиян

Вооруженные силы Украины, вероятно, в течение следующих 72 часов смогут освободить Купянск от российских военных. Украинские военных подошли к позициям в 15 км от города.
Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Американские эксперты проанализировали геолокационные кадры и заявили, что ВСУ удалось выбить россиян из населенных пунктов Борщевка и Ивановка, находящихся вдоль трассы Е40. ВСУ также освободили Шевченково или обошли его, продвинувшись вглубь в направлении Грушевки.
Такие выводы аналитики Института сделали, изучив геолокационные кадры из Боровского, находящегося в 20 км к юго-западу от Купянска. Кроме этого, есть информация о боях вблизи Грушевки.
«Российские тыловые позиции в Харьковской области теперь открыты для дальнейшего наступления Украины. Украинские силы, вероятно, освободят Купянск в течение следующих 72 часов. Потеря Купянска и других тыловых районов будет препятствовать усилиям россии* поддерживать наступательные и оборонные операции, но не разорвет полностью российские линии связи с Изюмом», — заявили в Институте.
По словам экспертов, россияне начали паниковать из-за успешных действий ВСУ и высокой скорости продвижения украинских военных в сторону Купянска.
Ранее Курсор писал, что украинцы отвоевали захваченную в начале войны Балаклею: жители города вышли встречать бойцов ВСУ. Вооруженные силы Украины упорно отвоевывают у российских захватчиков родную землю и уже вернули под свой контроль Балаклею, оккупированную в начале войны.
Курсор сообщал, что в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Украине удалось установить свой контроль на уже более 700 квадратных километрах в Харьковском на Южнобужском направлениях.
Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины начали контранаступление на юге страны. Украинский военный, опубликовавший новое видео с Херсонского направления, показал, как он и его товарищи «идут по полю в колее за танком, потому что поле заминировано».
Напомним, Украина продолжает воевать с рф и намерена деоккупировать всю свою территорию, включая Крым и Донбасс. Военный эксперт Олег Жданов предположил, как ВСУ будут освобождать земли на востоке страны.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!