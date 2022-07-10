Арестович рассказал, когда закончится война в Украине

Война в Украине обязательно закончится через 2,5 года, считает Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента Украины. Об этом он заявил в беседе с российским адвокатом, правозащитником и журналистом Марком Фейгиным.
«Через 2,5 года мы решим эту проблему. С активными боевыми действиями, я думаю, даже быстрее закончим. Я еще раз повторю важный момент. Российская армия потеряла способность выполнять хотя бы какие-то задачи в Украине».
Советник главы ОП также отметил, что у российской армии больше нет сил и средств для ведения боевых действий на определенных участках фронта.
«Курсор» писал про 30 человек под завалами: после российских обстрелов в Донецкой области обрушился дом. Российские ракетные обстрелы по жилому сектору привели к обвалу пятиэтажного дома в Часовом Яре Донецкой области, где под завалами находятся более 30 человек.
Наш сайт информировал, что у Зеленского обвинили российскую армию в трусости: Не смогут победить в бою. Солдаты рф как огня боятся бойцов ВСУ и делают все возможное, чтобы не встречаться с ними в реальном бою. Но при этом россияне продолжают убивать мирных людей и разрушать их дома.
Мы сообщали, что в Евросоюзе посмеялись над рф и «потроллили» российских дипломатов за твит.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!