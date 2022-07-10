Арестович рассказал, когда закончится война в Украине

Алексей Арестович, известный украинский военный аналитик и советник Офиса Президента, заявил, что в течение двух с половиной лет война в Украине закончится окончательно.

Война в Украине обязательно закончится через 2,5 года, считает Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента Украины. Об этом он заявил в беседе с российским адвокатом, правозащитником и журналистом Марком Фейгиным.

«Через 2,5 года мы решим эту проблему. С активными боевыми действиями, я думаю, даже быстрее закончим. Я еще раз повторю важный момент. Российская армия потеряла способность выполнять хотя бы какие-то задачи в Украине».

Советник главы ОП также отметил, что у российской армии больше нет сил и средств для ведения боевых действий на определенных участках фронта.