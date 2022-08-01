Армия рф готовится возобновить наступление на Харьков, — ISW

Солдаты российской федерации создают условия для возобновления наступательных операций на Харьковском направлении.

Таким мнением поделились военные эксперты из американского Института исследования войны (ISW), проанализировав нынешнею ситуацию на фронте.

Отмечается, что военные рф несколько месяцев удерживали свои позиции в районе населенных пунктов Балаклея и Великая Камышеваха в Харьковской области и могут использовать их как плацдарм для возобновления наступательных операций.

Однако, военные эксперты считают, что успех россиян маловероятен на этом направлении, учитывая их темпы продвижения на Донбассе и проблемы с формированием сил. Но все же они могут постараться захватить больше позиций до проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях.

«Курсор» писал ранее, что административный центр Харьковской области считался одним из самых пророссийских городов. Однако, когда россия начала полномасштабную войну против Украины, город достойно выстоял. Оккупанты потеряли большое количество военной техники и живой силы в попытках его взять.

Еще мы писали, что 25 тыс. блюд быстрого приготовления были отправлены в Харьков в рамках продолжающейся израильской гуманитарной помощи Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!