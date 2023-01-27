Армия рф за сутки потеряла минимум 850 солдат, количество раненых — в разы больше

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны и на утро сегодняшнего дня ликвидировали около 124 тысяч 710 российских захватчиков. Только за минувшие сутки жизни лишились 850 оккупантов из рф*. Количество раненых захватчиков посчитать в настоящее время невозможно, но эксперты говорят, что их как минимум вдвое больше.

О потерях армии рф в Фесбуке сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, что речь идет исключительно о подтвержденных данных. Реальное число потерь рф может быть куда больше. Это связано с тем, что украинская сторона не может оперативно собрать данные о потерях рф на оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий.

Также защитники Украины уничтожили 3182 вражеских танка (+7 единиц), боевых бронированных машин – 6340 (+6), артиллерийских систем – 2180 (+11), РСЗО – 452 (+0), средств ПВО – 221 (+1), самолетов – 292 (+0), вертолетов – 283 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1941 (+33), крылатых ракет ‒ 796 (+47), кораблей/катеров ‒ 18 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 5001 (+15), специальной техники – 199 (+4).

Ранее Курсор писал, что на крыше высотки в москве был замечен ЗПРК «панцирь-С1». В Telegram-каналах ходит информация, что в москве начали устанавливать на крышах зданий зенитные ракетно-пушечные комплексы, которые должны защищать город от атаки с воздуха и с воды. Пока что установки ЗПРК замечены на крышах административных зданий, в том числе наверху здания минобороны рф.

Курсор также сообщал, что в москве развернули дивизион ПВО С-400: что происходит.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!