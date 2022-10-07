Аналитики оценили, могут ли беспилотники Ирана повлиять на ход войны в Украине

Использование россией* беспилотников иранского производства не приводит к асимметричным эффектам, как использование Украиной предоставленных США систем HIMARS, и вряд ли существенно повлияет на ход войны.

Об этом сообщается в новом отчете американского Института исследования войны (ISW).

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины бригадный генерал Алексей Громов заявил, что российские войска применили против Украины в общей сложности 86 иранских беспилотников Shahed-136, 60% из которых украинские силы уже уничтожили.

В ISW отметили, что россияне, похоже, использовали множество беспилотников против гражданских целей в тылу, вероятно, надеясь создать нелинейные эффекты посредством террора. Однако, такие усилия не увенчались успехом.

Официальный представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что российская армия все чаще использует беспилотники иранского производства для сохранения своего запаса высокоточных ракет.

По мнению экспертов, россияне, вероятно, до сих пор использовали нетривиальный процент от поставок Shahed-136, если утверждения анонимного представителя американской разведки в конце августа были верны, что Иран, вероятно, предоставит России «сотни» беспилотников.

Курсор писал ранее, что Украина готова к переговорам с российской федерацией, но не с ее нынешним президентом владимиром путиным.

Кроме этого, сообщалось о том, как история расплатится с путиным. Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли, но сможет ли он спастись от расплаты?

Наша редакция сообщала, что президент Владимир Зеленский заявил, что зимний период может стать переломным моментом в российско-украинской войне. Он отметил, что 90 дней зимы решат больше чем 30 лет независимости.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!