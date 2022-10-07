Байден о ядерных угрозах путина: Он не шутит

По мнению американского лидера, нынешняя ситуация может привести к Армагеддону.

Президент США Джо Байден полагает, что применение ядерного оружия *россией вполне реально, что он сравнил со временами Карибского кризиса.

Об этом сообщает Bloomberg и Reuters.

«Он (путин – прим.ред.) не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия или биологического и химического оружия, потому что его вооруженные силы, можно сказать, значительно недорабатывают. Я не думаю, что существует такая вещь, как возможность легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном. Впервые после кубинского ракетного кризиса мы имеем прямую угрозу использования ядерного оружия, если на самом деле все будет продолжаться тем путем, которым они шли. Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди (Джона Кеннеди – прим.ред.) и кубинского ракетного кризиса», – сказал американский лидер.

По словам Байдена, он и официальные лица США пытаются найти дипломатический выход и выяснить, при каком раскладе событий кремлевский диктатор «не потеряет лицо и значительную власть в россии».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором владимир путин не выживет. По его мнению, ядерный удар обернется для президента рф катастрофическими последствиями.

Также «Курсор» сообщал о том, что россия подготовила для Украины на день рождения путина, который 7 октября празднует 70-летний юбилей.

Помимо этого, военный эксперт рассказал про два типа «ядерных поездов» россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!