Авиакомпании начали эвакуировать граждан Израиля из Украины

Более пяти тысяч израильтяне решили прислушаться к совету премьер-министра Нафтали Беннета и покинуть территорию Украины в связи с возможной российской агрессией.

Уже тысячи израильтян решили покинуть Украину. Согласно заявлению МИДа Израиля, в восточноевропейской стране на данный момент находятся примерно 15 тысяч израильских граждан.

Количество пассажирских рейсов сократилось, однако три авиакомпании Израиля решили помочь в эвакуации израильтян. Речь идет о компаниях IsrAir, Arkia и Эль-Аль. Эвакуационные рейсы будут проводиться в ближайшие дни.

Так, IsrAir будет осуществлять рейсы из Киева и Одессы ежедневно.

Компания Arkia планирует два рейса из Одессы: в понедельник (14 февраля) и вторник (15 февраля).

А вот компания Эль-Аль также организует дополнительный рейс из Киева.

Горячие линии для желающих эвакуироваться из Украины:

IsrAir: 03-5115577 (с 10 до 14), [email protected] — билеты от 305 долларов,

Arkia03-6903712 (с 9 до 17) — билеты от 293 долларов,

El Al: 03-977-1111 — билеты от 250 долларов.

Напомним, что Российская Федерация, которая уже осуществила агрессию в сторону Украины в 2014 году, скопила вокруг границ своего западного соседа более 100 тысяч офицеров и солдат, а также большое количество военной техники. Кремль, как заявляют многие западные СМИ со ссылкой на американскую разведку, может атаковать Украину уже 15-16 февраля.

Ранее Курсор сообщал, что еврейское агентство начнет эвакуацию эмиссаров из Украины. Старшие шлихим Еврейского агентства, находящиеся в Украине, и сотрудники организации останутся на местах и продолжат обслуживать еврейские общины в регионе.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что Беннет призывает израильтян «немедленно покинуть» Украину.

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