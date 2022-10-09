Трамп считает, что Байден спровоцировал путина на войну в Украине

Экс-президент США Дональд Трамп призвал к немедленному началу переговоров между россией и Украиной, а также попытался защитить владимира путина.

По мнению бывшего американского лидера, за полномасштабное российское вторжение несут ответственность США и, в частности, администрация действующего президента Джо Байдена.

Об этом сообщает Republic World.

«Я не утверждаю, что они (россия и Украина – прим.ред.) любят друг друга, но войны бы не было, *путин никогда бы не вторгся. На самом деле они его дразнили и подначивали, если посмотреть внимательно – наша страна и наше так называемое руководство его подначивали. Я слушал и говорил – глядите, они почти принуждают его сделать то, о чем они говорят. Такой тупой была риторика», – заявил Трамп.

Помимо этого, во время республиканского собрания в Неваде Трамп заявил, что нужно «немедленно» начать переговоры с россией.

«Мы должны немедленно начать переговоры о мирном завершении войны в Украине, или дело кончится Третьей Мировой войной, и от нашей планеты ничего не останется», – сказал он.

Отметим, что эта позиция Трампа не стала сюрпризом. Еще в начале полномасштабного вторжения в Украине он заявил, что не допустил бы этого. Он говорил, что «хорошо знал путина» и «отлично с ним ладил».

Помимо этого, 45-й президент США обвинял Байдена в росте нефтяных цен. По мнению Трампа, нынешняя экономическая ситуация – не следствие, а причина войны в Украине, потому что подорожание нефти началось вследствие «климатической повестки» Байдена. Трамп считает, что благодаря этому путин получил возможность финансировать свои преступные замыслы.

Ранее журналисты рассказали, что Трамп был шокирован, что его главные помощники были евреями.

Также «Курсор» сообщал о том, что Канье Уэст заявил, что ему угрожали убийством из-за поддержки Трампа.

Помимо этого, путин впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!