Байден высказался по поводу поставок оружия из Китая в россию

Президент США Джо Байден еще во время Олимпийских игр сказал председателю КНР Си Цзиньпину, что нарушать санкции против рф* — большая ошибка.

Американский лидер Джо Байден отметил, что США не наблюдают пока никаких признаков, указывающих на то, что Китай перебрасывает оружие российской федерации* для войны против Украины.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявление президента США.

Байден отметил, что провел разговор с лидером КНР Си Цзиньпином и предупредил его, что, если Китай нарушит санкции, введение против рф, то это будет «большой ошибкой», поскольку Америка и другие страны после этого перестанут продолжать инвестиции в Китай. Но решение остается за ним.

Отметим, что ранее американские СМИ писали, что россия просила Китая поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. В КНР же ответили, что «никогда не слышали об этом».

«Курсор» писал ранее, что по словам Джо Байдена россия станет большим изгоем в мире, чем когда-либо она была, если путин решится применить тактическое ядерное или химическое оружие на территории Украины.

Еще мы писали, что Украина продолжает быстрое контрнаступление и подтвердила планы по отвоеванию всех оккупированных регионов. Президент США Джо Байден считает, что украинцев впереди ждет «долгий путь».

Напомним, Соединенные Штаты не предоставляли Украине оружие, которое она могла бы использовать для нанесения такого же удара, как по аэропорту в оккупированном Крыму.