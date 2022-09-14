Контрнаступление Украины: Байден озвучил прогноз

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что трудно сказать, достигла ли Украина переломного момента в войне с россией.

Украина продолжает быстрое контрнаступление и подтвердила планы по отвоеванию всех оккупированных регионов. Президент США Джо Байден считает, что у украинцев впереди «долгий путь».

В своем обращении во вторник вечером президент Владимир Зеленский сказал, что в этом месяце украинские силы освободили около 8000 квадратных километров (3100 квадратных миль), по всей видимости, все в северо-восточном районе Харькова.

Общая площадь, на которую ссылается Зеленский, примерно равна размеру греческого острова Крит.

На вопрос, достигла ли Украина поворотного момента в шестимесячной войне, Байден заявил, что трудно сказать.

«Очевидно, что украинцы добились значительного прогресса. Но я думаю, что это будет долгий путь», — сказал Байден на брифинге в Делавэре.

New: I asked President Biden tonight in Delaware if this is a turning point in the war in Ukraine. “The question is unanswerable right now. It's hard to tell. It's clear the Ukrainians have made significant progress, but I think it's gonna be a long haul,” he told me. — Karen Travers (@karentravers) September 13, 2022

Белый дом, который предоставил Украине оружие и поддержку на миллиарды долларов, заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, объявят о новом пакете военной помощи в «ближайшие дни».

Российские войска покинули оборонительные позиции, в частности, в Харькове, втором по величине городе Украины, и вокруг него, заявил представитель США.