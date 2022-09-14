Контрнаступление Украины: Байден озвучил прогноз

Украина продолжает быстрое контрнаступление и подтвердила планы по отвоеванию всех оккупированных регионов. Президент США Джо Байден считает, что у украинцев впереди «долгий путь».
В своем обращении во вторник вечером президент Владимир Зеленский сказал, что в этом месяце украинские силы освободили около 8000 квадратных километров (3100 квадратных миль), по всей видимости, все в северо-восточном районе Харькова.
Общая площадь, на которую ссылается Зеленский, примерно равна размеру греческого острова Крит.
На вопрос, достигла ли Украина поворотного момента в шестимесячной войне, Байден заявил, что трудно сказать.
«Очевидно, что украинцы добились значительного прогресса. Но я думаю, что это будет долгий путь», — сказал Байден на брифинге в Делавэре.
Белый дом, который предоставил Украине оружие и поддержку на миллиарды долларов, заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, объявят о новом пакете военной помощи в «ближайшие дни».
Российские войска покинули оборонительные позиции, в частности, в Харькове, втором по величине городе Украины, и вокруг него, заявил представитель США.
С тех пор, как в субботу москва* оставила свой главный бастион на северо-востоке, что стало ее худшим поражением с первых дней войны, украинские войска отбили десятки городов, что привело к ошеломляющему изменению темпа боевых действий.
Ранее Курсор информировал о том, что, по словам путина, россия якобы победила в конфликте с Украиной и выйдет из него обновленной.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!