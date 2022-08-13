Пентагон: США не давали Украине оружие для ударов по Крыму

9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного россией Крыма.

Соединенные Штаты не предоставляли Украине оружие, которое она могла бы использовать для нанесения такого же удара, как по аэропорту в оккупированном Крыму.

«Соединенные Штаты не давали Украине оружие, которое могло бы нанести такой же удар, как по аэропорту в Саках, Крым», — цитирует представителя Пентагона корреспондент «Голоса Америки» Джефф Селдин.

Он добавил, что у США «нет никаких признаков» того, что удар по аэропорту был нанесен ракетами.

Корреспондент Foreign Policy Джек Дойч сообщил, что американские военные заявили, что россия* потеряла несколько истребителей, бомбардировщиков и складов оружия.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

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