Байден предупредил рф о последствиях применением ядерного или химического оружия в Украине

По словам Джо байдена россия станет большим изгоем в мире, чем когда либо она была, если путин решится применить тактическое ядерное или химическое оружие на территории Украины.

Об этом президент США заявил в интервью CBS Evening News.

«Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», — заявил Байден.

На вопрос журналиста, что бы Байден сказал путину лично, Байден ответил: «Не делай этого, не делай, не делай. Это изменит облик войны, как ничто со времен Второй мировой».

«Это будет иметь последствия. Путин и его окружение станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ», — добавил он.

Стоит отметить, что российская федерация уже не раз угрожала Украине и Западу применением тактического ядерного или химического оружия.

Ранее Курсор писал, что Америка отреагировала на угрозы россии из-за Украины. Украина ранее запросила у США новую партию вооружения, включая ракетные системы ATACMS, дальность которых достигает 300 км.

Стало известно, готовы ли США предоставить ВСУ ракеты ATACMS. США оказывают Украине большую военную помощь, в частности поставляют ВСУ разные виды вооружения. Американские журналисты выяснили, готова ли страна передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS.

Кроме этого, в СНБО Украины ответили, когда был переломный период в войне с рф. Украинские военные продолжают демонстрировать успехи на фронте и освобождать населенные пункты от российских оккупантов.

Вооруженные силы Украины продолжают защищать свои земли и проводить деоккупацию территорий, но для, чтобы ускорить победу над рф, нужно выполнить несколько факторов. Их назвал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Курсор также сообщал, что США готовятся передать украинским бойцам ряд новейшего вооружения. И эксперты обращают внимание на то, что Вашингтон до конца не раскрывает свои планы, ведь формулировка «боеприпасы к орудиям» допускают поставку не только снарядов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!