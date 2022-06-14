Байден: Запад построит элеваторы на границе с Украиной

Президент США заявил, что его страна тесно сотрудничает с европейскими партнерами для того, чтобы экспортировать из Украины 20 миллионов тонн зерна.

Президент США Джо Байден во вторник раскрыл план Запада по строительству элеваторов на границах Украины для облегчения экспорта зерна. Украинские порты оказались в российской блокаде, которая спровоцировала глобальный кризис поставок продовольствия.

Байден обвинил президента россии* владимира путина в высоких ценах на продовольствие и предупредил, что план строительства новой инфраструктуры, которая поможет доставить больше украинской пшеницы на мировые рынки, «требует времени».

«Я тесно сотрудничаю с нашими европейскими партнерами, чтобы вывезти 20 миллионов тонн зерна, запертого в Украине, на рынок и помочь снизить цены на продовольствие», — сказал Байден, выступая на съезде профсоюзов в Филадельфии.

«Война, которую ведет путин, не только пытается уничтожить культуру украинцев, уничтожить людей, совершить бесчисленные военные преступления, но он также не позволяет зерну, тысячам тонн зерна, которые заперты, направиться в другие страны», — сказал Байден.

Байден сказал, что альтернативный экспорт по суше осложняется тем, что украинские железные дороги используют другую ширину колеи, чем сети в соседних странах.

Ранее Курсор писал, что сегодня Евросоюз отключает три российских банка от SWIFT. С сегодняшнего дня, 14 июня, Европейский союз отключает крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT.

Также сообщалось, что российскую федерацию ждет дефолт: названа дата. 27 мая было сроком совершения выплат по облигациям Россия-2026 и Россия-2036 (71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро соответственно). Однако рф ничего не заплатила.

Курсор также сообщал, что в Казахстане открыли компанию, чтобы помогать россии обходить санкции.

Напомним, что ЕС обнародовал план на 210 млрд. евро по отказу от российских энергоносителей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!