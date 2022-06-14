Байден: Запад построит элеваторы на границе с Украиной

Президент США Джо Байден во вторник раскрыл план Запада по строительству элеваторов на границах Украины для облегчения экспорта зерна. Украинские порты оказались в российской блокаде, которая спровоцировала глобальный кризис поставок продовольствия.
Байден обвинил президента россии* владимира путина в высоких ценах на продовольствие и предупредил, что план строительства новой инфраструктуры, которая поможет доставить больше украинской пшеницы на мировые рынки, «требует времени».
«Я тесно сотрудничаю с нашими европейскими партнерами, чтобы вывезти 20 миллионов тонн зерна, запертого в Украине, на рынок и помочь снизить цены на продовольствие», — сказал Байден, выступая на съезде профсоюзов в Филадельфии.
«Война, которую ведет путин, не только пытается уничтожить культуру украинцев, уничтожить людей, совершить бесчисленные военные преступления, но он также не позволяет зерну, тысячам тонн зерна, которые заперты, направиться в другие страны», — сказал Байден.
Байден сказал, что альтернативный экспорт по суше осложняется тем, что украинские железные дороги используют другую ширину колеи, чем сети в соседних странах.
Ранее Курсор писал, что сегодня Евросоюз отключает три российских банка от SWIFT. С сегодняшнего дня, 14 июня, Европейский союз отключает крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT.
Также сообщалось, что российскую федерацию ждет дефолт: названа дата. 27 мая было сроком совершения выплат по облигациям Россия-2026 и Россия-2036 (71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро соответственно). Однако рф ничего не заплатила.
Курсор также сообщал, что в Казахстане открыли компанию, чтобы помогать россии обходить санкции.
Напомним, что ЕС обнародовал план на 210 млрд. евро по отказу от российских энергоносителей.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!