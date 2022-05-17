В Казахстане открыли компанию, чтобы помогать россии обходить санкции

Главной целью деятельности это фирмы является релокация российских компаний, а также их перерегистрация на территории Казахстана и обеспечение импорта товаров в россию.

Стало известно о том, что консалтинговая компания «Вита Либерта» открыла в Казахстане новую фирму. Официально компания «Вита Либерта» проводит консультации юридических лиц в сфере налогообложения. Но вот новое юридическое лицо, согласно документам, будет перерегистрировать российские компании. Таким образом у рф* появляется шанс обходить санкции, которые были наложены Евросоюзом и Соединенными Штатами за полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Примечательно, что ранее чиновники Казахстана заявляли, что страна не будет помогать россии обходить санкции, так как является частью мирового сообщества. В частности, об этом говорил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.

Также напомним, что в Штатах уже изучают и прорабатывают возможность введения вторичных санкций в отношении третьих сторон, которые помогают российским компаниям импортировать санкционные товары.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что в россии могут отменить музыкальный фестиваль из-за дефицита украинских артистов.

Кроме того, Курсор писал, что путин сказал, что заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО не представляют угрозы.

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