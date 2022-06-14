Сегодня ЕС отключает три российских банка от SWIFT

Такое решение было принято в рамках шестого пакета антироссийских санкций Европейского союза. Санкции введены из-за войны в Украине.

С сегодняшнего дня, 14 июня, Европейский союз отключает крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT.

Об этом сообщает русская служба BBC.

Этот пакет антироссийских санкций согласовали в конце мая после длительных и напряженных консультаций европейских лидеров.

СМИ сообщают, что представители российских банков уверенно заявляют, что отключение от SWIFT не сильно повлияет на их работу.

В Сбербанке сказали, что продолжают работать в обычном режиме. Кроме этого, отключение от SWIFT никак не изменит ситуацию с международными расчетами.

В Московском кредитном банке заявили, что операции внутри россии продолжаются в штатном режиме, но могут увеличиться сроки проведения операция при платежах за границу.

В Россельхозбанке также не видят причин для паники, потому что в российской банковской системе удалось создать все необходимые условия, позволяющие обеспечить бесперебойную автономную работу.

Ранее в рамках предыдущих пакетов санкций от SWIFT уже отключили семь российских банков: ВТБ, «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия», «Совкомбанк» и ВЭБ.

Отметим, что SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — система передачи финсообщений для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Эта система объединяет более 11 тысяч финучреждений в разных странах мира.

Ранее Курсор писал, что российскую федерацию ждет дефолт: названа дата. 27 мая было сроком совершения выплат по облигациям Россия-2026 и Россия-2036 (71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро соответственно). Однако рф ничего не заплатила.

Курсор также сообщал, что в Казахстане открыли компанию, чтобы помогать россии обходить санкции.

Напомним, что ЕС обнародовал план на 210 млрд. евро по отказу от российских энергоносителей.