Беларусь: российские войска вернутся на базу при «объективной необходимости»

Евросоюз поддерживает последнюю попытку организовать дальнейшие переговоры между Вашингтоном и Москвой для поиска дипломатического решения конфликта.

Российские вооруженные силы вернутся на свои постоянные базы, когда в этом возникнет «объективная необходимость», заявило в понедельник министерство обороны Беларуси.

Западные страны находятся в напряжении из-за наращивания российских войск возле Украины.

В понедельник министерство обороны Беларуси заявило, что вывод войск будет в значительной степени зависеть от вывода сил НАТО от границ Беларуси и России.

Европейский союз поддерживает последнюю попытку организовать дальнейшие переговоры между Вашингтоном и Москвой для поиска дипломатического решения на фоне наращивания российской военной мощи у границ Украины.

«Встречи на высшем уровне, на уровне лидеров, на уровне министров, в любом формате, крайне необходимы», —сказал представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

«Мы поддержим все дипломатические способы, что помогут решить кризис», — добавил он после того, как Франция объявила, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин согласились на саммит по Украине.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что эксперт рассказал о мировых последствиях нападения России на Украину.

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