Россия и Беларусь продлили совместные военные учения

Учения, которые должны были закончиться 20 февраля, будут продолжены из-за «ухудшающейся обстановки на восточной границе Украины и в Донбассе», заявил министр обороны Беларуси.

Россия и Беларусь продолжают проводить военные учения «Союзное решение-2022», окончание которых было запланировано на воскресенье.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, который объяснил необходимость продолжения операции «усилением военной активности у внешних границ федеративного государства и ухудшением ситуации в Донбассе».

Как ранее заявляло Министерство обороны России, целью учений является выполнение задач по сдерживанию, отражению, противодействию терроризму и защите интересов федеративного государства в ходе оборонительных операций. Учения проходят на юге Беларуси, недалеко от границы с Украиной.

По данным НАТО, в Беларуси находится до 30 тысяч российских военнослужащих, которые могут принять участие в нападении на Украину — Москва отрицает наличие подобных планов.

Курсор ранее писал, что Финляндия может отправить Украине оружие для защиты от России. Высший чиновник Финляндии призвал правительство своей страны обеспечить украинскую армию оборонительным вооружениям для того, чтобы Украина «могла себя защитить».

Кроме того, в ОДКБ заговорили о введении своих войск на Донбасс. По мнению главы Организации, напряженность между Востоком и Западом будет оставаться опасно высокой до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о «гарантиях безопасности».

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